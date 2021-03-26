المالكي يعزي نظيره المصري بضحايا قطار سوهاج
رام الله - دنيا الوطن
بعث وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم، برقية تعزية ومواساة إلى نظيره وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، سامح شكري.
بعث وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم، برقية تعزية ومواساة إلى نظيره وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، سامح شكري.
وعبر المالكي عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بضحايا تصادم القطارين في بمحافظة سوهاج جنوب مصر وأدى إلى وفاة وإصابة عدد كبير المواطنين.
وأعرب عن تضامن الشعب الفلسطيني مع أسر الضحايا، واثقين من قدرتهم على تجاوز هذه المحنة وتخطيها.
وأعرب عن تضامن الشعب الفلسطيني مع أسر الضحايا، واثقين من قدرتهم على تجاوز هذه المحنة وتخطيها.
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