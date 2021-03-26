المالكي يعزي نظيره المصري بضحايا قطار سوهاج





وعبر المالكي عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بضحايا تصادم القطارين في بمحافظة سوهاج جنوب مصر وأدى إلى وفاة وإصابة عدد كبير المواطنين.



وأعرب عن تضامن الشعب الفلسطيني مع أسر الضحايا، واثقين من قدرتهم على تجاوز هذه المحنة وتخطيها.



رام الله - دنيا الوطنبعث وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم، برقية تعزية ومواساة إلى نظيره وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، سامح شكري.