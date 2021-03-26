قوات الاحتلال تخطر بهدم منشأة في خربة "يرزا" بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مواطنا بهدم إحدى المنشآت التي تعود له في خربة "يرزا" بمنطقة الأغوار.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال داهمت الخربة وسلمت المواطن سالم مساعيد إخطارا تحت بند منطقه أثريه لتدمير منشآته.



