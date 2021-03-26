رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

حادث القطارين في مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي وبالأًصالة عن نفسه، لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الحادث الأليم بتصادم قطاري بمحافظة سوهاج والذي أسفر حتى الآن عن ضحايا ومصابين.



كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن صدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلاً المولى عزوجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.