موريتانيا: انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت في موريتانيا، الجمعة، حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)، بعد يومين من وصول شحنة تضم 50 ألف جرعة لقاح من الصين.



وأشرف على انطلاق الحملة الرئيس محمد ولد الغزواني من "مركز الاستطباب الوطني" في نواكشوط، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



ووفق وكالة الأنباء الموريتانية، تشمل المرحلة الأولى من التطعيم الطواقم الطبية على مستوى نواكشوط، لتشمل بعد ذلك الطواقم الطبية في جميع محافظات البلاد، ولاحقا المسنون وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الهشة.



والأربعاء، تسلمت موريتانيا، ثاني شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تضم 50 ألف جرعة.



وقالت وزارة الصحة، إن هذه الكمية هي من لقاح "سينوفارم" الصيني، تسلمتها نواكشوط في إطار التعاون القائم مع بكين.



تسلمت موريتانيا في شباط/فبراير أول شحنة من لقاحات (كورونا)، كانت تضم 5000 جرعة من لقاح "فايزر ـ بيونتيك" الألماني الأمريكي، مقدمة كهدية من الإمارات.



وفي ظل مخاوف كثير من الموريتانيين بشأن جدوى اللقاح واحتمال وجود أضرار جانبية، أعلنت وزارة الصحة في بيان سابق أن تلقي اللقاح "سيكون اختياريا"؛ أي سيقتصر على الراغبين فيه.



وقال مدير الصحة العامة بالوزارة، المنسق الوطني لمواجهة (كورونا)، سيدي ولد الزحاف، لوكالة الأنباء الرسمية في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، إن الحكومة ستوعي المواطنين حول "نوعية وطبيعة اللقاح وهدفه دون إلزام أي مواطن بأخذ الجرعة".