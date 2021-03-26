الرئيس عباس لـ "السيسي": تلقينا بأسف كبير سقوط العشرات من الضحايا والمصابين بحادث القطارين

حادث القطارين في مصر

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس محمود عباس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث التصادم المؤسف بين قطارين في محطة سكك حديد محافظة سوهاج.



وقال الرئيس في برقية التعزية: "تلقينا بأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج، وإذ نتقدم لكم ولعائلات الضحايا الكرام وللشعب المصري الشقيق بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وعبر عن تعازيه القلبية الحارة لنظيره المصري، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بكل خير وازدهار.