إسرائيل: (ليكود) يحاول إقناع بنيت وساعر بعدم الانضمام إلى المعارضة





وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه سيشرع خلال الأيام المقبلة بحملة، لاقناع نفتالي بينت وغدعون ساعر، بعدم الانضمام إلى المعارضة التي تسعى إلى تشكيل حكومة بديلة.



وقال المرشح عن (ميرتس)، موسي راز، إن على حزبه التعاون أيضا مع أحزاب تختلف آراؤها كليا بهدف إسقاط نتنياهو.





وأقرت نائبتان عن حزب (أمل جديد)، أنهما تلقتا اقتراحات من الليكود للانشقاق والانتقال لمعسكر (ليكود)، ولكنهما رفضتا على التو.



وسيتسلم الرئيس رؤوفين ريفلين نتائج الانتخابات رسميا يوم الأربعاء المقبل لتنطلق المشاورات النيابية.



هذا وألتقى رئيس (هناك مستقبل) يائير لابيد، ورئيس (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة، وقرر الطرفان التحدث مرة أخرى في وقت لاحق.



رام الله - دنيا الوطنيدرس حزب (ليكود) الخيارات الضئيلة المتوفرة لديه في ظل حصول معسكره على 59 مقعدا فقط.