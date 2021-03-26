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شؤون فلسطينية

رام الله: الشرطة تقبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن (10 سنوات)

رام الله: الشرطة تقبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن (10 سنوات)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على شخص فار من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابيا بالسجن مدة (10 سنوات) مع الأشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات في بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد إجراءات البحث والتحري تمكنت قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة رام الله والبيرة من القبض على شخص من سكان المحافظة، فار من وجه العدالة، صادر بحقه حكم غيابي من شهر يناير من العام الجاري بالسجن مدة (10 سنوات) مع الاشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأكدت الشرطة بأنه تم إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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