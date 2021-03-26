مسؤول عسكري يكشف فحوى رسالة إسرائيل للسلطة بشأن الانتخابات الفلسطينية

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن تل أبيب "قلقة بالتأكيد من إمكانية ازدياد قوة حماس في الضفة الغربية من خلال الانتخابات".









وقال: لقد قررت إسرائيل أنها لن تتدخل في انتخابات السلطة الفلسطينية، لكننا قلقون بالتأكيد من إمكانية ازدياد قوة حمـاس في الضفة الغربية".





وتابع: "الرسالة التي نقلناها إلى كل شخص نتحدث إليه، وكذلك إلى السلطة نفسها، بأن هذه خطوة مجازفة وهذا طريق خطير للغاية"، مشيراً إلى أن تقوية حماس في الضفة سيشكل ضربة خطيرة للمصالح الإسرائيلية وكذلك للأمن الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن طال كالمان - رئيس الشعبة الإستراتيجية والدائرة الثالثة، أنه فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية المقبلة، فهو حدث "نتابعه عن كثب".