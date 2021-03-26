إسرائيل: ارتفاع بمؤشر تكاثر العدوى للمرة الأولى منذ أسابيع
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة منذ عدة أسابيع من انخفاضه التدريجي، ارتفع مؤشر تكاثر العدوى في إسرائيل، قليلا، ليصل الى 0.59.
لأول مرة منذ عدة أسابيع من انخفاضه التدريجي، ارتفع مؤشر تكاثر العدوى في إسرائيل، قليلا، ليصل الى 0.59.
وتبلغ نسبة الفحوصات الايجابية 1.3%، بعد ان رُصدت أمس 830 إصابة جديدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وتظهر بيانات صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم أن 470 مريضا يعالجون في المستشفيات بحالة خطيرة من إجمالي حوالي 11 ألفا و607 حالة نشطة.
وتوفي خلال 24 ساعة الماضية، سبعة أشخاص لترتفع حصيلة الضحايا الى 6164، فيما تم حتى الآن تطعيم قرابة أربعة ملايين و700 ألف إسرائيلي بالجرعتين من اللقاح.
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