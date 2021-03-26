إصابة طفل بقنبلة غاز بقدمه والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

















رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل (15 عاما) بقنبلة غاز في قدمه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، شرق قلقيلية.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين أثناء مشاركتهم بمسيرة كفر قدوم المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما، ما أدى لإصابة طفل بقنبلة غاز بقدمه والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).