(كان): السلطة الفلسطينية ستتسلم 125 ألف جرعة ضد (كورونا) الأسبوع المقبل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية، تستعد لاستقبال المزيد من جرعات التطعيم ضد فيروس (كورونا)، الأسبوع المقبلز



ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية، أن السلطة ستتسلم 25 ألف جرعة من الهند، و100 الف جرعة من الصين.