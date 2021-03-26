دولي

شاهد: بايدن يتلعثم ويغش في إجاباته أمام الصحفيين

شاهد: بايدن يتلعثم ويغش في إجاباته أمام الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، صعوبة في الإجابة، كما لم يتمكن من ترتيب وإنهاء أفكاره بشكل سليم، وفي بعض الأحيان كان يتجاهل ببساطة أسئلة الصحفيين.

ووفقا لوسائل الإعلام العالمية، تحول المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحراج له، على الرغم من أنه تم الإعداد له بدقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

ورصدت الكاميرات أن لدى بايدن "ورقة للغش" تحتوي على صور للصحفيين والأسئلة التي قد يطرحونها. ولكن حتى بمثل هذه المساعدة، أجاب بصعوبة، ولم يتمكن من ترتيب أفكاره وإنهاء حديثه بشكل سليم، وأحيانا تلعثم لبضع ثوان.

ومثال على ذلك في إجابته عن أحد الأسئلة: "أفضل طريقة لفعل شيء ما... مثل... حسنا، حسنا".والأن تشير وسائل الإعلام العالمية إلى أنه أصبح من الواضح سبب انعقاد المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الولايات المتحدة في اليوم الـ 65 فقط بعد تنصيبه، ولماذا يحاول بايدن تجنب التواصل مع الصحفيين.

ومثال على ذلك في إجابته عن أحد الأسئلة: "أفضل طريقة لفعل شيء ما... مثل... حسنا، حسنا".والأن تشير وسائل الإعلام العالمية إلى أنه أصبح من الواضح سبب انعقاد المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الولايات المتحدة في اليوم الـ 65 فقط بعد تنصيبه، ولماذا يحاول بايدن تجنب التواصل مع الصحفيين.


 


 

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