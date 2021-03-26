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مسؤول جزائري يكشف موعد فتح الحدود وطبيعة الحجر الصحي في رمضان

مسؤول جزائري يكشف موعد فتح الحدود وطبيعة الحجر الصحي في رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المخابر المركزية الجزائرية، رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، كمال جنوحات، أن العودة إلى الحجر الصحي خلال شهر رمضان مستبعدة، وأن فتح الحدود مستحيل في هذه الفترة.

وفي تصريح لجنوحات نقلته صحيفة (النهار) حول عودة الرحلات الجوية قال: "لا أتوقع ذلك فرنسا وحدها سجلت 46 ألف إصابة بيوم واحد".

وعن توقيت فتح الحدود قال جنوحات إن "كثيرا من الذين طالبوا بفتح الحدود كانوا يريدون إدخالنا في الموجة الثالثة التي يعرفها العالم حاليا ونحن تفاديناها"، مضيفا: "ممكن أن فتح الحدود بعد نهاية هذه الموجة في العالم، وتواصل الاستقرار عندنا ما دون المئة إصابة يوميا".

وأكد أن الجزائر تجنبت حدوث الموجة الثالثة للوباء التي يشهدها العالم حاليا، بفضل قرار الغلق الكلي للرحلات والحدود.

وأشار إلى أن الجزائر ماضية في طريق الانتصار على هذا الوباء قبل نهاية العام، "إذا واصلنا بنفس الوتيرة وحافظتا على الوقاية".

وأضاف أن اللجنة العلمية سيطرت تماما على الفيروس الجديد من خلال إجراء تحقيق مباشر وسريع لأولى الإصابات.

وأكد جنوحات، أن الوضع متحكم فيه وغير مقلق، وذلك بالتكفل الجيد بكل الإصابات مع ضرورة مواصلة الإجراءات الوقائية وتفادي الخطر بسبب التراخي.

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