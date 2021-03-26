23 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى نحو 23 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبواب الأقصى.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 23 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعه في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت أن شرطة الاحتلال انتشرت على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، خاصة في منطقة باب العامود وسط التدقيق في هويات الوافدين إلى الأقصى.