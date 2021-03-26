الصحة: تسجيل 16 حالة وفاة و1511 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 21، قلقيلية 59، طولكرم 45، ضواحي القدس 28، الخليل 206، جنين 163، سلفيت 43، نابلس 84، بيت لحم 80، رام الله والبيرة 153، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 617".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 15، قلقيلية 62، طولكرم 166، ضواحي القدس 78، الخليل 373، جنين 167، سلفيت 55، نابلس 309، بيت لحم 0، رام الله والبيرة 311، أريحا والأغوار 9، قطاع غزة 80".



وتم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، ضواحي القدس 2، الخليل 4، جنين 1، نابلس 3، رام الله والبيرة 2"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 205 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 33554، بينهم 6045 تلقوا الجرعتين من اللقاح، فيما بلغ مجموع الجرعات لجميع المطعمين حتى صباح اليوم 39599 جرعة.