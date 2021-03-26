دولي

(كان): تقديرات بأن الحرس الثوري الإيراني هو من هاجم السفينة ببحر العرب

(كان): تقديرات بأن الحرس الثوري الإيراني هو من هاجم السفينة ببحر العرب
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي أمني، أمس الخميس، قوله: "إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن مهاجمة الناقلة التجارية الإٍسرائيلية والتي استهدفت بصاروخ في بحر العرب أمس".

وذكرت القناة، أن الحديث يدور عن انتقام إيراني ضد إسرائيل بعد هجمات منسوبة للأخيرة ضد سفن إيرانية، آخرها كان قبل أسبوعين في البحر المتوسط، وأن رسالة طهران من خلال ذلك: لن نسمح لإسرائيل بإدارة هذه الحرب البحرية.

وأشارت القناة، إلى أن السفينة الإسرائيلية التي استقلها طاقم أجنبي، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء مرورها بين الهند وإيران أصيبت بصاروخ.

يشار إلى أن هذا هو الحادث الثاني لهجوم إيراني ضد سفينة بملكية إسرائيلية بعد الهجوم بصاروخين على سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان نهاية الشهر الماضي.

وأفادت هيئة البث الرسمية أن مسؤولين غربيين استخباراتيين يقدرون أن إسرائيل هي من تقف وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية قبل أسبوعين. وذكروا أنه على عكس الهجمات المماثلة، هذه المرة يدور الحديث عن سفينة تحمل حاوية، والمسؤول عن الهجوم عرف على وجه التحديد الحاوية التي يريد استهدافها.

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