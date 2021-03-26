الجهاد الإسلامي تنعى عمر البرغوثي



وإننا في حركة الجهاد الإسلامي، نتقدم بأحر التعازي والمواساة، من حركة حماس، ومن الشعب الفلسطيني عامة، بفقد المجاهد الشيخ عمر البرغوثي، ابن قرية كوبر شمال مدينة رام الله.

كما نتقدم بالتعزية من الحركة الأسيرة، ومن نجله المعتقل عاصم، ومن زوجته الصابرة وذويه جميعاً، بوفاة المجاهد أبي عاصف البرغوثي، سائلين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكنه الفردوس مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وفيما يلي بيان النعي:بمشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ المجاهد عمر البرغوثي (أبو عاصف) نتيجة إصابته بفايروس كورونا، بعد حياة حافلة بالعطاء والجهاد، قضاها مطارداً وأسيراً ومقاوماً فذاً تعرفه كل زاوية من زوايا الضفة المحتلة، ويعرفه كل أبناء شعبه.لقد أمضى الشيخ الفقيد ثلاثين عاماً من عمره يقارع العدو الصهيوني، فتعرض للملاحقة والاعتقال، وفقد أحد أبنائه شهيداً في عملية فدائية، وآخر أسيراً في سجون الاحتلال، وتعرضت زوجته للاعتقال، إلى جانب أنه شقيق عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي.