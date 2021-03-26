"بلديات الساحل" تبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى بشأن ضخ مياه الصرف الصحي "البصة"





وتشمل هذه المرحلة تغير للجزء التالف الذي يبلغ طوله 150 متر، حيث يعتبر هذا الخط من أهم الخطوط الناقلة في منظومة

الصرف الصحي بمدينة دير البلح حيث يقوم بنقل جميع مياه الصرف الصحي الواردة من كافة احياء المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 90000 نسمة وذلك من خلال محطة ضخ البصة الى الخط الرئيسي على طريق صلاح الدين الذي يقوم بتصريفها الى محطة المعالجة المركزية.



وجاء هذا التدخل بشكل طارئ نظراً الى أن هذا الخط يمر بجوار مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وهو المشفى الوحيد في المحافظة وعدم إصلاحه يؤدي الى طفح مياه الصرف الصحي بجوار المشفى إضافة الى الاحياء السكنية المجاورة مما يؤدي الى تكون العديد من المكاره الصحية خاصة في ظل استمرار تفشي جائحة (كورونا) في قطاع غزة.







رام الله - دنيا الوطنبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدأت مصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع بلدية دير البلح بتنفيذ المرحلة الأولى من تغير خط الضغط الناقل لمياه الصرف الصحي من محطة ضخ مياه الصرف الصحي "البصة" الى الخط الرئيسي فيمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.