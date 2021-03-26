المطران حنا: نتمنى أن تؤدي الانتخابات التشريعية القادمة لوصول وجوه ودماء شابة



وأعرب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن أمنيته بأن تؤدي هذه الانتخابات إلى أفضل النتائج، فـ "نحن بحاجة إلى وجوه ودماء جديدة كما أننا بحاجة إلى إصلاحات وتغييرات جذرية".



وقال: "نحن لا يمكننا أن نكون جزءاً من أية دعاية انتخابية فنحن لسنا تابعين لأي فصيل أو جهة سياسية ونقف على مسافة واحدة من الجميع وتربطنا علاقات طيبة مع الجميع ونتواصل مع كافة أصدقائنا وأحبائنا من كل الفصائل والتيارات السياسية الفلسطينية.



وتابع: "نحن لسنا محسوبين على أحد كما أننا لسنا في جيب أحد ولا يوجهنا أحد ولا نسمح بأن يملي علينا أحد ماذا يجب أن نقول وماذا يجب أن نفعل".

ودعا المطران حنا "أبناءنا لكي يتوجهواإلى صناديق الاقتراع ويقوموا بواجبهم الانتخابي واختيار الشخصيات النقية الوطنية المتحلية بالصدق والاستقامة ناهيك عن رغبتنا في وصول وجوه شابة ودماء جديدة لهذا المجلس". وتابع: "نحن لسنا محسوبين على أحد كما أننا لسنا في جيب أحد ولا يوجهنا أحد ولا نسمح بأن يملي علينا أحد ماذا يجب أن نقول وماذا يجب أن نفعل".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، بأنه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات التشريعية القادمة، فـ "إننا نحث ابنائنا على أن يشاركوا في هذه الانتخابات فهذا حدث ديمقراطي ويجب أن يعبر كل فلسطيني عن رأيه بحرية كاملة".