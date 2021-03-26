منيب المصري يدعو لرص الصفوف والوحدة الوطنية الفلسطينية





وأكد المصري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أهمية المشاركة الجماهيرية الفلسطينية الفاعلة في هذه الانتخابات المصيرية التي ستعقبها الانتخابات الرئاسية وتشكيل المجلس الوطني الذي سيمثل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



وقال المصري: إن رئيس الوفد الفتحاوي اللواء جبريل الرجوب طرح فكرة تشكيل قائمة عريضة تضم ممثلي الطيف الفلسطيني.





وأضاف: أنني أبديت الموافقة المبدأية على هذا التوجه الوحدوي الذي عرضه أخي جبريل الرجوب الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل وحدة الصف الفلسطيني، ويأتي هذا التوجه من باب التوافق والتوحد في مواجهة الأخطار التي تهدد قضيتنا الفلسطينية مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني قادر على اختيار ممثليه دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية أساسها القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي ينبع من الإجماع الوطني الفلسطيني .



وقدعلق المصري في حديثه على أهمية الوحدة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام في مواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مطالبا المصري الحكومة ونقابتي المحامين والأطباء بالجلوس الى طاولة المفاوضات وإنهاء كل الخلافات في هذا الوقت الحرج التي تمر به قضيتنا الفلسطينية، لأنه لا مكان للخلافات في ظل هذه الفترة الصعبة والحاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس التجمع الوطني للمستقلين، منيب المصري، بالروح الإيجابية التي سادت إجتماع القادة الفلسطينيين الذين اجتمعوا مؤخراً في القاهرة حيث تم الاتفاق فيما بينهم على إجراء الانتخابات الفلسطينيةسواء التشريعية أو الرئاسية والمجلس الوطني في الموعد المقرر بحيث تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في اّن واحد .