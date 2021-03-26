شؤون فلسطينية

منيب المصري يدعو لرص الصفوف والوحدة الوطنية الفلسطينية

منيب المصري يدعو لرص الصفوف والوحدة الوطنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس التجمع الوطني للمستقلين، منيب المصري، بالروح الإيجابية التي سادت إجتماع القادة الفلسطينيين الذين اجتمعوا مؤخراً في القاهرة حيث تم الاتفاق فيما بينهم على إجراء الانتخابات الفلسطينيةسواء التشريعية أو الرئاسية والمجلس الوطني في الموعد المقرر بحيث تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في اّن واحد . 

وأكد المصري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أهمية المشاركة الجماهيرية الفلسطينية الفاعلة في هذه الانتخابات المصيرية التي ستعقبها الانتخابات الرئاسية وتشكيل المجلس الوطني الذي سيمثل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال المصري: إن رئيس الوفد الفتحاوي اللواء جبريل الرجوب طرح فكرة تشكيل قائمة عريضة تضم ممثلي الطيف الفلسطيني.

وأضاف: أنني أبديت الموافقة المبدأية على هذا التوجه الوحدوي الذي عرضه أخي جبريل الرجوب الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل وحدة الصف الفلسطيني، ويأتي هذا  التوجه من باب التوافق والتوحد في مواجهة الأخطار التي تهدد قضيتنا الفلسطينية مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني قادر على اختيار ممثليه دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية أساسها القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي ينبع من الإجماع الوطني الفلسطيني .

وقدعلق المصري في حديثه على أهمية الوحدة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام في مواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مطالبا المصري الحكومة ونقابتي المحامين والأطباء بالجلوس الى طاولة المفاوضات وإنهاء كل الخلافات في هذا الوقت الحرج التي تمر به قضيتنا الفلسطينية، لأنه لا مكان للخلافات في ظل هذه الفترة الصعبة والحاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي تنعى عمر البرغوثي

الجهاد الإسلامي تنعى عمر البرغوثي

&#34;بلديات الساحل&#34; تبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى بشأن ضخ مياه الصرف الصحي &#34;البصة&#34;

"بلديات الساحل" تبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى بشأن ضخ مياه الصرف الصحي "البصة"

المطران حنا: نتمنى أن تؤدي الانتخابات التشريعية القادمة لوصول وجوه ودماء شابة

المطران حنا: نتمنى أن تؤدي الانتخابات التشريعية القادمة لوصول وجوه ودماء شابة

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة برام الله

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة برام الله

مسؤول عسكري إسرائيلي: نتبع استراتيجية مؤقتة لغزة ولم نحدد ما هو الحل طويل الأمد

مسؤول عسكري إسرائيلي: نتبع استراتيجية مؤقتة لغزة ولم نحدد ما هو الحل طويل الأمد

بعد إقالة القدوة.. تفاصيل اتصال هاتفي بين اشتية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات

بعد إقالة القدوة.. تفاصيل اتصال هاتفي بين اشتية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين وتعتدي على ثالث في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين وتعتدي على ثالث في القدس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعى عمر البرغوثي

الجهاد الإسلامي تنعى عمر البرغوثي

&#34;بلديات الساحل&#34; تبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى بشأن ضخ مياه الصرف الصحي &#34;البصة&#34;

"بلديات الساحل" تبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى بشأن ضخ مياه الصرف الصحي "البصة"

منيب المصري يدعو لرص الصفوف والوحدة الوطنية الفلسطينية

منيب المصري يدعو لرص الصفوف والوحدة الوطنية الفلسطينية

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة برام الله

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة برام الله

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين وتعتدي على ثالث في القدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين وتعتدي على ثالث في القدس

المصلون يلبون نداء &#34;الفجر العظيم&#34; في المسجد الأقصى

المصلون يلبون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

شاهد: موقع إسرائيلي يتحدث عن اقتحام 411 مستوطناً لباحات الأقصى هذا الأسبوع

شاهد: موقع إسرائيلي يتحدث عن اقتحام 411 مستوطناً لباحات الأقصى هذا الأسبوع

حملة اعتقالات تطال ثلاثة من قيادات حركة حماس بالضفة

حملة اعتقالات تطال ثلاثة من قيادات حركة حماس بالضفة

منوعات

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

عربي

مصر: تسجيل 48 وفاة و661 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 48 وفاة و661 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الحوثيون: استهدفنا محطة أرامكو بـ 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية

الحوثيون: استهدفنا محطة أرامكو بـ 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية

الدفاع السعودية: الاعتداء الحوثي على محطة جازان &#34;عمل تخريبي وجبان&#34;

الدفاع السعودية: الاعتداء الحوثي على محطة جازان "عمل تخريبي وجبان"

الصحة الاردنية: تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة جديدة بـ (كورونا)