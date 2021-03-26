الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة أشخاص من تجار ومروجي المخدرات، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه أنها مخدرة قبل قيامهم بتوزيعها في رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال المتابعة المستمرة لتجار ومتعاطي المواد المخدرة، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة رام الله وبمساندة من مكافحة المخدرات في ضواحي القدس، من القبض على ثلاثة أشخاص من القدس، في منطقة كفر عقب وبحوزتهم (550.9) غم، يشتبه أنها من مادة المارجوانا المهجنة و(251.7) غم يشتبه أنها من مادة الحشيش ومبلغ 13080 شيكلاً من بيع المواد المخدرة.