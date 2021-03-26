مسؤول عسكري إسرائيلي: نتبع استراتيجية مؤقتة لغزة ولم نحدد ما هو الحل طويل الأمد

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الجيش يتبع استراتيجية مؤقتة في غزة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد ما هو الحل طويل الأمد.





ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم)، عن طال كالمان، رئيس الشعبة الاستراتيجية والدائرة الثالثة، قوله: "نحن نتبع استراتيجية مؤقتة في غزة، لم نحدد فيها لأنفسنا بعد ما هو الحل طويل الأمد بالنسبة لنا".





وأضاف: "تسيطر حماس حالياً على قطاع غزة، ومن مصلحتنا إضعافها وتقييدها وردعها وحصر قدرتها على التعاظم العسكري"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطن