بعد إقالة القدوة.. تفاصيل اتصال هاتفي بين اشتية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات

ناصر القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية اتصالا هاتفياً، من رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، عمرو موسى، الذي أعرب خلاله عن حرصه على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية.



وأكد رئيس الوزراء لـ "موسى" اهتمامه باستمرار عمل المؤسسة للقيام بدورها ومهامها، مؤكدا له حرص الرئيس محمود عباس على استمرار عمل المؤسسة بطواقمها الإدارية، وتوفير كل متطلباتها واحتياجاتها بما يحافظ على الأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها بمرسوم رئاسي والمتمثلة بإرث الشهيد الخالد ياسر عرفات وتكريما لسيرته ومسيرته المشرقة وللإبقاء على جذوة النضال متقدة في نفوس الأجيال القادمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار للرئيس محمود عباس، يقضي بإقالة ناصر القدوة، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، على خلفية تشكيله للمتلقى الوطني الديمقراطي.



وعقب القدوة، على القرار الرئاسي القاضي بفصله من رئاسة المؤسسة وعضوية مجلس أمنائها.



وقال في تصريح نشر على صفحة الملتقى الوطني الديمقراطي، في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "فوجئت مؤسسة ياسر عرفات وفوجئ مجلس إدارتها بقرار رئاسي ينص على إقالتي من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعضوية مجلس أمنائها، وتكليف سيادته، عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا، قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور".



وأضاف القدوة: "بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية حالية فإن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً".



وأوضح، أنه في هذا المجال، سيبقى قرار المؤسسة بيد مجلس أمنائها الذي كان قد اتخذ قراراً بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث عشر، الذي تم عبر تقنية (زوم) بتاريخ 28 شباط/فبراير 2021.