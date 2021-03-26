قوات الاحتلال تعتقل شقيقين وتعتدي على ثالث في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شقيقين في حي وادي الجوز بالقدس، واعتدت على شقيقهما الثالث.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وسام وبيسان العوري بعد اقتحامها حي وادي الجوز، واعتدت على شقيقهما الشاب عدي العوري بالصعق بالكهرباء نقل على إثرها إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).