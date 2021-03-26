طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الجمعة، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد 28 آذار/مارس.وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد السبت في المركزين الصحيّين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأحد في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.