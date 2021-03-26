المصلون يلبون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

لبى حشود من المصلين المقدسيين وفلسطينيي أراضي عام 1948م، فجر اليوم الجمعة، نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك.



ومع ساعات الفجر الأولى، احتشد المواطنون وعائلاتهم على بوابات الأقصى لأداء الصلاة بمشاركة واسعة.



وللتشجيع على الصلاة في الأقصى، نفذ الأهالي من الداخل المحتل في محيط المسجد الأقصى نشاطا بعنوان "صلِ الفجر بالأقصى وفطورك علينا".



وشهدت مدن وبلدات أراضي عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).