العبادلة: كل الدول تتسابق لتوفير المطاعيم لحماية شعوبها ومسؤولية الجميع أن يسارعوا للتطعيم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. رامي عيد العبادلة، استشاري أمراض الأعصاب والدماغ، استشاري الأمراض الداخلية (باطنة)، إن التطعيم ضد (كوفيد-19)، "حياة"، و"هو رأي واحد مُتفقٌ عليه لا يقبل النقاش".



وأضاف في تصريحات أبرزتها وزارة الصحة بغزة، عبر حسابها الرسمي على (واتساب)، بأن كل الدول الآن تتسابق لتوفير المطاعيم لحماية شعوبها و منع شلل الحياة.



وشدد العبادلة على أن التطعيم هو الطريقة العملية الوحيدة، التي يمكن أن تحد من انتشار الفيروس والتحكم بالوباء بشكل جذري، مشيراً إلى أن "الفئات الأكثر حاجة للتطعيم و بالتالي لهم الأولوية، هم العاملون الصحيين وكبار السن والمرضى المزمنين".



وأكد بأن التطعيم آمن إلى أبعد الحدود، و لا يتوقع حدوث اعراض مضرة الّا ما ندر، مشيراً إلى أن "أغلب ممن لم يبادر بالتطعيم أو رفضه، فهذا لانه لم تصله الرسالة واضحة بالاسلوب السليم".



وقال العبادلة: إن مسؤولية الجميع أن يبحثوا بل يسارعوا لتطعيم أنفسهم و تطعيم من يليهم، ونشر الرسالة إلى من لم تصله أو لا زال مترددا.