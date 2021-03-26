غزة: الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي، من 21 حتى 25 من آذار/مارس الماضي.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إجمالي المغادرة 1384، فيما وصل إجمالي الوصول 1769.
وأضافت: بأن إجمالي المرجعين 164، منوهة بتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.
كشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي، من 21 حتى 25 من آذار/مارس الماضي.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إجمالي المغادرة 1384، فيما وصل إجمالي الوصول 1769.
وأضافت: بأن إجمالي المرجعين 164، منوهة بتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.
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