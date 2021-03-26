غزة: الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي، من 21 حتى 25 من آذار/مارس الماضي.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إجمالي المغادرة 1384، فيما وصل إجمالي الوصول 1769.



وأضافت: بأن إجمالي المرجعين 164، منوهة بتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.