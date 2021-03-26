شؤون فلسطينية

غزة: الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي، من 21 حتى 25 من آذار/مارس الماضي. 

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إجمالي المغادرة 1384، فيما وصل إجمالي الوصول 1769.

وأضافت: بأن إجمالي المرجعين 164، منوهة بتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.

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