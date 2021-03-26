مهمة "نوعية" برفح.. ضبط 400 فرش حشيش و2100 حبة مخدرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، كميةً كبيرة من الحشيش والمخدرات.



وقال المقدم موسى ظهير، مدير دائرة مكافحة المخدرات برفح: إنه خلال مهمة نوعية تم ضبط 400 فرش حشيش، وألفي حبة مخدرة من نوع "روتانا"، و100 حبة مخدرة من نوع "ترامادول".



وأضاف: بأن قوة مكافحة المخدرات برفح، وبالاشتراك مع التحقيق المركزي ودائرة المعابر، وبإسناد من فرع غزة وقوات التدخل وحفظ النظام، تمكنت من ضبط الكمية المذكورة خلال مهمة تفتيشية لمنزل المدعو (أ، د) برفح.



وأوضح أن مهمة التفتيش استمرت خلال ساعات الليلة الماضية، لافتاً إلى أنه تمت إحالة المذكور، وكافة المضبوطات، وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.