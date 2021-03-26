دولي

البرازيل: أرقام كارثية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

البرازيل: أرقام كارثية بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت البرازيل تسجيل أرقام كارثية بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 100 ألف و158 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية لإصابات الفيروس في البلاد.

وأشارت بيانات وزارة الصحة، إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) خلال اليوم الأخير بلغ 2777 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس (كورونا) في البرازيل منذ بدء الوباء إلى حوالي 3ر12 مليون حالة كما سجلت البرازيل 303 آلاف و462 وفاة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين والوفيات.

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