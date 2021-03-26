دولي

قناة إسرائيلية: كل التكنولوجيا الفائقة بالعالم يفشلون بتحريك السفينة الجانحة بقناة السويس

قناة إسرائيلية: كل التكنولوجيا الفائقة بالعالم يفشلون بتحريك السفينة الجانحة بقناة السويس
السفينة العملاقة الجانحة بقناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن حادثة إغلاق سفينة لقناة السويس "حدث مذهل".

وأضافت: بأن كل التكنولوجيا الفائقة في العالم ويفشلون في تحريكها.

وأعلنت هيئة قناة السويس تعليق حركة الملاحة "موقتا" حتى الانتهاء من تعويم ناقلة الحاويات الضخمة "إم في إيفر غيفن"، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، والتي جنحت خلال رحلة من الصين متجهة إلى روتردام في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس.

قالت مصادر بقطاع الشحن أمس الخميس: إن توقف حركة المرور بقناة السويس يؤدي إلى تفاقم مشكلات خطوط النقل البحري التي تواجه بالفعل اضطرابا وتأخيرات في توريد السلع للمستهلكين.

وتعاني شركات شحن الحاويات، التي تنقل شتى بضائع متاجر التجزئة من الهواتف المحمولة والملابس إلى الموز، منذ شهور بسبب جائحة فيروس (كورونا) وزيادة الطلب مما زاد نقاط الاختناق بقطاع الخدمات اللوجستية في أنحاء العالم.

وفي أحدث تحد، قالت المصادر إن أكثر من 30 سفينة حاويات تعجز عن الإبحار بعد جنوح السفينة إيفر جيفن البالغ طولها 400 متر في قناة السويس، لتتوقف حركة العبور . 

وقالت جوانا كونينجز، كبيرة الاقتصاديين في (آي.إن.جي): "في الوقت الذي تتعرض فيه سلاسل الإمداد لضغوط، تغلق سفينة حاويات ضخمة واحدا من المسارات الرئيسية للتجارة العالمية.. مع عكوف هيئة قناة السويس على تحرير القناة، يزداد التكدس، ومدخلات الإنتاج العالقة ستؤثر على سلاسل الإمداد". 




وقالت (إم.إس.سي) السويسرية، ثاني أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إن جميع سفن الحاويات الرئيسية تأثرت بالتوقف في قناة السويس، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وتؤمن قناة السويس عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية. ويعبر القناة سنويا ما لا يقل عن 18 ألف سفينة، وفقا لمسؤولين مصريين.

وقالت مصادر تجارية وبقطاع الشحن إن التأثير على نقل البضائع من المصنعين في آسيا إلى المشترين في أوروبا قد يزيد، وذلك اعتمادا على مدى استمرار التأخيرات في قناة السويس. 

وقال ليون ويلمز المتحدث باسم ميناء روتردام، أكبر منافذ أوروبا، إن الطلب على الخدمات اللوجستية كان يفوق القدرة بالفعل من قبل واقعة قناة السويس. 

وقال: "جميع موانئ غرب أوروبا ستتأثر. مضت الآن 48 ساعة ونأمل من أجل جميع الشركات والمستهلكين انتهاء ذلك قريبا.

وفيما تواصل مصر الجهود لإخراج ناقلة الحاويات الضخمة، قالت شركة "سميت سالفدج" الهولندية المكلفة من مجموعة "إيفرغرين مارين كورب" المشغلة للسفينة التي تتخذ من تايوان مقرا، للمساعدة في إخلاء السفينة، فإن العملية قد تستغرق "أياما أو حتى أسابيع". وهو ما أكده بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة "رويال بوسكاليس" الشركة الأم للشركة الهولندية بالقول "إنه حوت ثقيل جدا على الشاطئ، إذا جاز التعبير".



أخبار ذات صلة

البرازيل: أرقام كارثية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

البرازيل: أرقام كارثية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

ألمانيا: تنفيذ أول اعتقال في &#34;فضيحة الكمامات&#34; المتورط فيها سياسيون

ألمانيا: تنفيذ أول اعتقال في "فضيحة الكمامات" المتورط فيها سياسيون

تعرف على النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

تعرف على النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

(يديعوت): إصابة سفينة إسرائيلية بنيران إيرانية في بحر العرب

(يديعوت): إصابة سفينة إسرائيلية بنيران إيرانية في بحر العرب

إطلاق إنتاج لقاح KoviVac ضد (كورونا) في روسيا

إطلاق إنتاج لقاح KoviVac ضد (كورونا) في روسيا

تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة طاقمها

تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة طاقمها

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

الانتخابات الإسرائيلية: عملية فرز الأصوات انتهت.. تعرّف على النتائج

الانتخابات الإسرائيلية: عملية فرز الأصوات انتهت.. تعرّف على النتائج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: المتقاعدون العسكريون بغزة يواصلون إضرابهم عن الطعام

شاهد: المتقاعدون العسكريون بغزة يواصلون إضرابهم عن الطعام

أبو هولي: الرئيس أبو مازن يولي اهتماً بمرضى السرطان ولم يدخر جهدا بخدمتهم

أبو هولي: الرئيس أبو مازن يولي اهتماً بمرضى السرطان ولم يدخر جهدا بخدمتهم

معزيا بوفاته.. اشتية: عمر البرغوثي قضى سنوات عمره بمواجهة الاحتلال

معزيا بوفاته.. اشتية: عمر البرغوثي قضى سنوات عمره بمواجهة الاحتلال

الصين: حل القضية الفلسطينية يمثل أهم محك للعدالة والإنصاف بالشرق الأوسط

الصين: حل القضية الفلسطينية يمثل أهم محك للعدالة والإنصاف بالشرق الأوسط

أمريكا تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 15 مليون دولار

أمريكا تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 15 مليون دولار

بقيمة 12 مليون دولار.. وزير الحكم المحلي يفتتح مجموعة مشاريع بقطاع غزة

بقيمة 12 مليون دولار.. وزير الحكم المحلي يفتتح مجموعة مشاريع بقطاع غزة

برهوم: عمر البرغوثي أشرف على تنفيذ عمليات نوعية ضد الاحتلال

برهوم: عمر البرغوثي أشرف على تنفيذ عمليات نوعية ضد الاحتلال

لجنة أممية تحث إسرائيل على تسهيل توفير لقاحات (كورونا) بالأراضي المحتلة

لجنة أممية تحث إسرائيل على تسهيل توفير لقاحات (كورونا) بالأراضي المحتلة

منوعات

اليسا تنفجر &#34;الله لا يسامح من كان السبب&#34;.. ما القصة ؟

اليسا تنفجر "الله لا يسامح من كان السبب".. ما القصة ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

درة تثير قلق جمهورها بشأن علاقتها الزوجية.. ماذا حصل ؟

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

بسبب هذه الصورة.. مي العيدان تعرض هذه الفنانة للسخرية

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

قبل جراحتها الثالثة.. حورية فرغلي توجه رسالة حزينة لجمهورها

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

شاهد: زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع &#34;نمبر وان&#34; منه.. ما القصة ؟

كاظم الساهر يسحق محمد رمضان وينتزع "نمبر وان" منه.. ما القصة ؟

شاهد: هند صبري &#34;رايح علشان يتهزأ&#34;.. من تقصد ؟

شاهد: هند صبري "رايح علشان يتهزأ".. من تقصد ؟

&#34;نجونا من الموت&#34;.. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

"نجونا من الموت".. إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لروجينا تثير الضجة على مواقع التواصل

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

شاهد: ماذا قالت حلا الترك بالمحكمة لوالدتها حتى انهارت ؟

عربي

مصر: تسجيل 48 وفاة و661 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 48 وفاة و661 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الحوثيون: استهدفنا محطة أرامكو بـ 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية

الحوثيون: استهدفنا محطة أرامكو بـ 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية

الصحة الاردنية: تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة جديدة بـ (كورونا)

تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح (سينوفاك) الصيني

تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح (سينوفاك) الصيني