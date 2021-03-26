دولي

ألمانيا: تنفيذ أول اعتقال في "فضيحة الكمامات" المتورط فيها سياسيون

ألمانيا: تنفيذ أول اعتقال في "فضيحة الكمامات" المتورط فيها سياسيون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أصدر مكتب المدعي العام في ميونيخ بجنوب ألمانيا، أمرا بمذكرة توقيف، في قضية "فضيحة الكمامات" التي تورط فيها سياسيون، مشتبه في فسادهم.

وقالت هيئة التحقيق، إن أحد المشتبه بهم في القضية اعتقل، لكن المحققين لم يذكروا اسم هذا المشتبه به.

ووفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله)، فإن المشتبه بهم في فضيحة الكمامات تلقوا عمولات مهولة، بعد أن أوصوا الحكومة الاتحادية بمصنعي كمامات الوقاية من فيروس (كورونا). بالإضافة إلى ذلك، يقال إنهم قاموا بتوصيل شركات مختلفة ببعضها البعض فيما يتعلق بشراء الكمامات.

وبحسب مكتب الادعاء العام، كان هناك بداية سبب لم يذكر من أجل اعتقال المشتبه به، وقد يكون السبب هو الخوف من هروبه أو قيامه بطمس الأدلة. وأضاف الادعاء العام أنه في غضون ذلك، تم الشروع في التحفظ على ممتلكات "على نطاق أوسع".

ومن بين المشتبه بهم في قضية الكمامات، غيورغ نوسلاين، العضو السابق في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي "CSU" ( الحزب البافاري)،  وكذلك ألفريد زاوتر، الذي كان عضوًا أيضا لسنوات طويلة في نفس الحزب. وبحسب مكتب النائب العام، فإن مذكرة التوقيف ليست موجهة ضد أي منهما.

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