حملة اعتقالات تطال ثلاثة من قيادات حركة حماس بالضفة

عيسى الجعبري

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، حملة اعتقالات، طالت ثلاثة من قيادات حركة حماس، بالضفة الغربية، وتحديداً في مدينة الخليل.



واعتقلت قوات الاحتلال وفق مصادر محلية، كلاً من عيسى الجعبري، ومازن النتشة، والشيخ حاتم قفيشة.



وأكدت حركة حماس يوم الأربعاء، أن حملات الاعتقالات، التي تشنها قوات الاحتلال وتطال أبناء الحركة وقياداتها، "لن تفلح في عرقلة مسيرتنا نحو خوض الانتخابات الفلسطينية، بل ستزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية".