شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: نشكر الولايات المتحدة على دعمها للشعب الفلسطيني بمواجهة جائحة (كورونا)

حسين الشيخ: نشكر الولايات المتحدة على دعمها للشعب الفلسطيني بمواجهة جائحة (كورونا)
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، اليوم الجمعة، عن شكره للولايات المتحده الامريكية، على دعمها للشعب الفلسطيني، في مواجهة جائحة (كورونا). 

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نعتبر ما قالته مندوبتها في الأمم المتحدة حول أسس الحل القائم على القانون الدولي ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، يشكل أساساً للرؤيا السياسية القائمة على حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمساعدتهم في مكافحة (كوفيد-19) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان لها: "إن الأموال التي خصصت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد على دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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