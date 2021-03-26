الطقس: أجواء غائمة جزئياً وأمطار في معظم المناطق

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وباردا، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .









يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً نسبياً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية يوم الجمعة من:



1- شدة سرعة الرياح. 2-خطر التزحلق على الطرقات.3-تدني مدى الرؤيا الأفقية.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-6 12-6 14-6 بيت لحم 12-6 12-6 14-6 رام الله والبيرة 11-5 11-5 13-5 طولكرم 15-8 15-8 17-8 نابلس 13-7 13-7 15-7 قلقيلية 15-8 15-8 17-8 جنين 15-8 15-8 17-8 سلفيت 12-6 12-6 14-6 طوباس 16-9 16-9 18-9 روابي 13-7 13-7 15-7 الخليل 11-5 11-5 13-6 غزه 16-9 16-9 18-10 أريحا 22-12 22-12 24-12 خانيونس 16-9 16-9 18-10 الأغوار الشمالية 20-10 20-10 22-10 رفح 17-8 17-8 19-9

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً نسبياً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية يوم الجمعة من:1- شدة سرعة الرياح. 2-خطر التزحلق على الطرقات.3-تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.