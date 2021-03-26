شؤون فلسطينية

شاهد: المتقاعدون العسكريون بغزة يواصلون إضرابهم عن الطعام

شاهد: المتقاعدون العسكريون بغزة يواصلون إضرابهم عن الطعام
خاص دنيا الوطن
واصل المتقاعدون العسكريون في قطاع غزة، إضرابهم عن الطعام، مطالبين القيادة الفلسطينية بالعمل على حل ملفهم، بإلغاء التقاعد القسري.

وقد رفع المتقاعدون العسكريون المضربون عن الطعام، والبالغ عددهم 25 شخصاً، يافطة كتب عليها "يسقط التقاعد القسري القهري.

واكد أحد المتقاعدين العسكريين لـ"دنيا الوطن"، بعد مناشدات عديدة تم توجيهها إلى القيادة الفلسطينية للعمل على حل هذا الملف، فلم يبق أمامهم الى الدخول في الاضراب عن الطعام، لافتا إلى انه تم الدخول في خطوة متقدمة من هذا الاضراب.

وقال: "نحن الان 25 أخاً من المضربين عن الطعام، واذا لم يتم حل الملف، فسينضم لنا أعداد اخرى للإضراب"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عدد المتقاعدين العسكريين 17500 من كافة الرتب العسكرية، حيث تم احالتهم الى التقاعد بقرار رقم 9 لعام 2017، والذي أهدر كرامة ودمر معنويات العسكريين في المؤسسات العسكرية.

التفاصيل في الفيديو التالي:


 

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