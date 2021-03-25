اشتية يعقب على المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني.. ماذا قال؟

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رام الله - دنيا الوطن

رحب محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية والبالغة 15 مليون دولار كمساهمة من الإدارة الأميركية في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس (كورونا).



ووصف رئيس الوزراء، في بيان مساء اليوم الخميس، المساعدة الأمريكية بأنها خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، والتي توقفت خلال فترة حكم ترمب في البيت الأبيض، على خلفية مواقفه من القضية الفلسطينية، المنافية لقرارات الشرعية الدولية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.