الداخلية بغزة تصدر تصريحاً حول حادثة إطلاق النار بمستشفى الطب النفسي قبل نحو أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تصريحاً صحفياً حول تداعيات حادثة إطلاق النار بمستشفى الطب النفسي في مدينة غزة، بتاريخ 13 آذار/ مارس الجاري.



وقالت الوزارة في تصريحها الذي نشر على موقعها الالكتروني: "في إطار متابعة التحقيقات بحادث إطلاق النار الذي وقع في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة بتاريخ 13 مارس الجاري، تتقدم وزارة الداخلية والأمن الوطني بخالص العزاء من عائلة الصوص الكرام، بوفاة ابنهم الشاب محمد الصوص (24 عاماً) الذي قتل نتيجة إطلاق النار المباشر من الجاني (م. د) 21 عاماً، والذي قُتل فيما بعد أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر الشرطة".



وأكدت الوزارة أنها ستقوم بواجبها، وتحمّل مسؤولياتها تجاه الحادث وكافة تداعياته، وفق ما خلصت إليه لجنة التحقيق.