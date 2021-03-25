معزيا بوفاته.. اشتية: عمر البرغوثي قضى سنوات عمره بمواجهة الاحتلال















رام الله - دنيا الوطنعقب الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، على وفاة الأسير المحرر، عمر البرغوثي، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.وقال اشتية في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا برحيل المناضل عمر البرغوثي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".وأضاف: "بوافته تخسر فلسطين مناضلا صلبا، قضى سنوات عمره في مواجهة الاحتلال، وهو الأسير المحرر وولد الشهيد والأسير وشقيق عميد أسرى فلسطين، إنا لله وإنا إليه راجعون".