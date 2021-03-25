شؤون فلسطينية

أمريكا تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 15 مليون دولار

أمريكا تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 15 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمساعدتهم في مكافحة كوفيد-19 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان لها: "إن الأموال التي خصصت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد على دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

يذكر أن مسودة مذكرة دبلوماسية أمريكية، أوردت أن "إدارة الرئيس جو بايدن، تعكف على صياغة خطة تهدف إلى إحياء العلاقات الأمريكية الفلسطينية المنهارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب".

وجاء في المسودة، أن "الرؤية الأمريكية، هي تعزيز الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب".

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