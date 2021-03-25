برهوم: عمر البرغوثي أشرف على تنفيذ عمليات نوعية ضد الاحتلال

خاص دنيا الوطنقال فوزي برهوم، القيادي في حركة حماس: "اليوم فلسطين تودع كوكبة من عناوين ورموز وقيادات حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مقدمتهم عمر البرغوثي، الذي سطر صفحات ناصعة في تاريخ المقاومة الجهاد، أحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية، وقاد وأشرف على تنفيذ عمليات نوعية ضد الاحتلال".وأضاف برهوم لـ"دنيا الوطن": "أيضا الدكتور عدنان ابو تبانة، وهو قائد ورمز من قيادات حماس صاحب العقل الحكيم والمواقف الثابتة وكلمة الحق التي صدحت في الضفة وصداها تردد في كل فلسطين".وتابع بقوله: "عزاؤنا أنهم مضوا على أرض فلسطين، ثابتين واعطوا كل ما يملكون من اجل الدين والقضية، حيث أن حماس تألمت بفقدان هؤلاء القادة".