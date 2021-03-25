شؤون فلسطينية

لجنة أممية تحث إسرائيل على تسهيل توفير لقاحات (كورونا) بالأراضي المحتلة

لجنة أممية تحث إسرائيل على تسهيل توفير لقاحات (كورونا) بالأراضي المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، إلى الامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها القانونية الدولية وضمان حصول الفلسطينيين والسوريين الواقعين تحت احتلالها على اللقاحات المتوفرة لفيروس COVID-19، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

جاءت هذه الدعوة بعد المشاورات السنوية الأخيرة التي قامت بها اللجنة مع الدول الأعضاء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل، بينما تتبرع بفائض لقاحاتCOVID-19  في الخارج، فشلت في الوفاء بمسؤوليتها القانونية الدولية والتزامها بضمان تطعيم السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت اللجنة: إن عدد اللقاحات التي حصل عليها الشعب الفلسطيني حتى الآن لا يمثل سوى "قطرة في البحر"، في تلبية احتياجات التطعيم الشاملة واحتواء جائحة COVID-19.

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