السنوار لـ"دنيا الوطن": عمر البرغوثي كان قائداً بالقسام وله الفضل بتسليح المجموعات الأساسية بالضفة









خاص دنيا الوطنعقب يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، على وفاة الأسير المحرر، عمر البرغوثي، اليوم الخميس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.وقال السنوار لـ"دنيا الوطن": "هذا يوم حزين، وأنا بصعوبة أحبس الدمع، لأنه أخ يُبكى عليه وعلى فراقه وفقدانه، ولكننا نثق بأنه انتقل الى مستقر رحمة الله وإلى جنات النعم وهذا ما يعزينا ويواسينا".وأضاف: "أبو عاصف رجل كما إخوانه وأبناءه وأهلنا في كوبر وإخواننا في الضفة الغربية، تميز بالبساطة والعناد والإصرار وبأن الوطن ملأ قلوبهم وأعماق نفوسهم، وقد ضحوا بكل غالي وثمين من أجل هذا الوطن ورفعته وعزته وكرامته".وتابع السنوار بقوله: "مهما قيل في أبو عاصف، لا نوفي حقه، لأنه رجل بأكبر القيم في البشرية، حيث أن الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة هذا الرجل وأنه سيوفيه حقه على خير حال".وأوضح قائد حركة حماس في قطاع غزة، أن البرغوثي لم يكن قائداً حمساوي وفلسطيني فقد، وإنما كان قائدا في القسام، وكان له الفضل الكبير في تدريب وتسليح المجموعات الأساسية في الضفة الغربية، وفي رام الله على وجه التحديد، التي أذاقت جنود العدو الويل، وحققت نتائج أثلجت صدور الجميع.وأشار السنوار، إلى أن البرغوثي كان من أبسط الناس وأكثرهم تواضعاً ولينا مع اخوانه الاسرى، وهو شخصية وطنية تجمع الوطن بغض النظر عن فصائله، فالجميع كان يحبه من كافة الفصائل، حيث كان متواضعاً وسهلا مع كافة اخوانه، وكان كالأسد الهصور مع الاحتلال وجبلا في زنازين الاحتلال.