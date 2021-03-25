(يديعوت): إصابة سفينة إسرائيلية بنيران إيرانية في بحر العرب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، مساء اليوم الخميس، بإصابة سفينة مملوكة لإسرائيل، بنيران إيرانية في بحر العرب.



بدورها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن إيران، أطلقت صاروخاً على سفينة حاويات مملكة لإسرائيل، في بحر العرب، لافتة إلى أن السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند.



وقالت: "أثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب، ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار".