دولي

إطلاق إنتاج لقاح KoviVac ضد (كورونا) في روسيا

إطلاق إنتاج لقاح KoviVac ضد (كورونا) في روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الصحفي في وزارة التعليم والعلوم الروسية، أن عملية إنتاج لقاح KoviVac الروسي المضاد لفيروس (كورونا)، بدأت رسميا في مركز "تشوماكوف".

وذكر المكتب الصحفي، أنه يتم إنتاج اللقاح على شكل محلول للحقن العضلي، مضيفا: "بهذا الشكل، يتم إطلاق إنتاج اللقاح الروسي الثالث في التداول المدني، وسيظهر في المناطق الروسية في الأيام المقبلة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار المكتب إلى أن سعر البيع الأقصى هو 4330 روبلا (حوالي 60 دولارا) لكل عشرة أمبولات.

من جانبه، قيّم مركز "تشوماكوف"، مستوى الأجسام المضادة لدى المتطوعين بعد التطعيم بهذا اللقاح، بأنه جيد، وذكر أنه يخطط في الخريف المقبل لتقديم الوثائق اللازمة إلى منظمة الصحة العالمية. "CoviVac" هو ما يسمى بلقاح الفيريون الكامل. يعتمد على فيروس SARS-CoV-2، الذي تمت معالجته بشكل خاص بحيث يفقد خصائصه المعدية، ولكنه في نفس الوقت يحتفظ بالقدرة على إحداث استجابة مناعية.

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