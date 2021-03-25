صور "هيئة المعابر" تفتتح صالة المسافرين الجديدة بمعبر (ايرز)











رام الله - دنيا الوطنافتتحت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، ظهر الخميس، صالة المسافرين الجديدة بمعبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة.وحضر الافتتاح كلّ من الدكتور محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، واللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، والدكتور رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد، والمهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال، والمستشار سامي نوفل مساعد وكيل وزارة الداخلية، والعميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.كما شارك بالافتتاح، عدد من قادة وزارة الداخلية والأمني الوطني، ولفيف من الوجهاء والشخصيات المجتمعية والاعتبارية.وخلال كلمة له؛ أكد د. محمد عوض أن إنشاء صالة المسافرين بكافة تجهيزاتها يأتي في المقام الأول من أجل راحة المواطن الفلسطيني، وتقديم أفضل خدمة له، وكذلك في سبيل راحة الزائرين والقادمين لقطاع غزة.وقال: "نضع اليوم هذه اللبنة في منفذ بيت حانون، لتتكامل مع سائر المشروعات الحكومية التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وتوفير الراحة لهم".وتابع بقوله: "مهما قدمنا لهذا الشعب فهو قليل، فبرغم قلة الإمكانيات ننشئ ونعمر لأبناء شعبنا ولهذا الوطن، في ظل سعي الكثيرين لتركيعه بأشكال مختلفة".من جانبه أكد اللواء توفيق أبو نعيم أن افتتاح هذا المكان هو محطة في الطريق إلى القدس وخدمة لأبناء شعبنا، في استقبال ومغادرة المسافرين من المواطنين والأجانب المتنقلين بين أجزاء الوطن العزيز.وأضاف أن كل ما تقدمه وزارة الداخلية لأبناء شعبنا من تسهيلات وخدمات، هي جزء من واجب شعبها عليها، أمام المعاناة التي فرضت عليه، متابعاً: "هذا أقل شيء يقدم لأبناء شعبنا، الصامدين على أرضهم ووطنهم.من جهته، أكد العميد فؤاد أبو بطيحان أن افتتاح هذه الصالة، يأتي ضمن المشاريع التطويرية التي تعكف عليها هيئة المعابر والحدود، في جميع المقار ومراكز تقديم الخدمة للمواطنين على اختلاف شرائحهم، بالمستوى الذي يليق بهم.وأشار "أبو بطيحان" أن هذا المشروع جاء لتطوير الصالة القديمة التي لم تكن تتلاءم مع أعداد المسافرين المتنقلين عبر المنفذ، مما استوجب العمل على تطويرها لتحسين وتجويد الخدمة.ونبه إلى أنه من الواجب العمل على تسهيل حركة المواطنين خاصة الفئات الإنسانية من المرضى، وأصحاب الحالات الاستثنائية، التي تتطلب توفير أجواء عالية من الراحة.وأكد العميد أبو بطيحان أن هيئة المعابر تعمل على صعيدين متوازيين: الأول تطوير المنشآت والمرافق، والثاني تسخير كافة الإمكانات، والطاقات، والكوادر العاملة لخدمة وراحة المسافرين، ورفع مستوى الخدمة وفق معايير جودة الأداء.وتابع بقوله: "رسالتنا في وزارة الداخلية، وهيئة المعابر أن نبقا سندًا، وعونًا للجمهور الذي يتعامل معنا، وأن نقدم له خدمتنا بكل تودد وحب والعطاء".وفي ختام كلمته شكر كافة الجهود المبذولة من كل الجهات، والمؤسسات، والهيئات المساهمة في افتتاح المبنى الجديد؛ كما أشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من كافة العاملين في هيئة المعابر.