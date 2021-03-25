"العليا الإسرائيلية" تصدر أمرا احترازيا بمنع هدم منطقة الميتة بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمرا احترازيا بمنع هدم مبانٍ في منطقة "الميتة" بالأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات: "إن العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا احترازيا بمنع هدم المباني في منطقة الميتة، بناء على الالتماس الذي قدّمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمحامي توفيق جبارين باسم مواطني القرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت سلطات الاحتلال أصدرت 20 أمر هدم بتاريخ 11.3.2021 ضد حوالي 130 مبنى من خيام وبركسات في "الميتة" بهدف تدميرها بشكل كامل وتهجير سكانها.



وأوضح بشارات أن المحكمة أعطت سلطات الاحتلال مهلة حتى تاريخ 25.4.2021 للرد على الالتماس.