الصحة الإسرائيلية تطالب بمنع دخول سائحين من الإمارات لهذا السبب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن وزارة الصحة الإسرائيلية طالبت بمنع دخول سائحين إماراتيين إلى البلاد، بسبب تلقيهم اللقاح الصيني المضاد لـ(كورونا)، وعدم توفر معلومات حوله لدى إسرائيل.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنهم يتخوفون من أن يسبب ذلك "حادثة دبلوماسية".