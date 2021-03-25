دولي

الانتخابات الإسرائيلية: عملية فرز الأصوات انتهت.. تعرّف على النتائج

الانتخابات الإسرائيلية: عملية فرز الأصوات انتهت.. تعرّف على النتائج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن لجنة الانتخابات المركزية انتهت من عملية فرز الأصوات.

وأضافت: أنه من المتوقع نشر النتائج النهائية غدًا، فيما لا يتوقع حدوث أي تغيير جديد في الكتل وستكون كالتالي:

الكتلة المعارِضة لنتنياهو + منصور عباس 61 مقعداً 
 
كتلة نتنياهو + بينيت 59 مقعداً 

وفيما يلي عدد المقاعد للأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات:

الليكود 30
يوجد مستقبل 17
شاس 9
أزرق أبيض 8
يمينا 7
العمل 7
يهدوت هتوراة 7
"إسرائيل" بيتنا 7
الصهيونية الدينية 6
ميرتس 6
أمل جديد 6
المشتركة 6
الموحدة "عباس" 4

وقال زعيم حزب (أمل جديد)، غدعون ساعر عبر (تويتر):
مع ظهور النتائج النهائية للانتخابات، يتضح أن نتنياهو لا يملك أغلبية لتشكيل حكومة - الآن يجب بذل الجهود لتشكيل حكومة تغيير.

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