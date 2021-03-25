الانتخابات الإسرائيلية: عملية فرز الأصوات انتهت.. تعرّف على النتائج

أفادت (القناة 12) الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن لجنة الانتخابات المركزية انتهت من عملية فرز الأصوات.





وأضافت: أنه من المتوقع نشر النتائج النهائية غدًا، فيما لا يتوقع حدوث أي تغيير جديد في الكتل وستكون كالتالي:





الكتلة المعارِضة لنتنياهو + منصور عباس 61 مقعداً

كتلة نتنياهو + بينيت 59 مقعداً





وفيما يلي عدد المقاعد للأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات:





الليكود 30

يوجد مستقبل 17

شاس 9

أزرق أبيض 8

يمينا 7

العمل 7

يهدوت هتوراة 7

"إسرائيل" بيتنا 7

الصهيونية الدينية 6

ميرتس 6

أمل جديد 6

المشتركة 6

الموحدة "عباس" 4





وقال زعيم حزب (أمل جديد)، غدعون ساعر عبر (تويتر): مع ظهور النتائج النهائية للانتخابات، يتضح أن نتنياهو لا يملك أغلبية لتشكيل حكومة - الآن يجب بذل الجهود لتشكيل حكومة تغيير.

رام الله - دنيا الوطن