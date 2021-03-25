العثور على جثة شخص مصري الجنسية قبالة ميناء دير البلح وسط القطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه تم العثور، مساء اليوم الخميس، على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأكد البزم في تصريح له، نشر على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أن الدلائل الأولية تشير أن صاحب الجثة تعود لشخص مصري الجنسية.



وأشار إلى أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.